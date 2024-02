Manuel Valamatos vai para tribunal por causa de obra na ribeira de Rio de Moinhos

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, diz que o município vai avançar para tribunal com uma acção que visa responsabilizar os cidadãos que através da interposição de mecanismos judiciais travaram a obra de requalificação da ribeira de Rio de Moinhos, o que fez com que houvesse condicionalismos na execução. “Nós também vamos avançar com acções em tribunais porque alguém vai ter que se responsabilizar por aquilo que não foi feito e que os quadros de apoio comunitário não permitiram que acontecesse. O cidadão tem direito de apresentar em tribunal as suas reivindicações mas também tem que assumir as suas responsabilidades e nós não vamos deixar ficar isto em claro”, afirma Manuel Valamatos.