Morreu Pedro Deus: ex-atleta e dirigente do Grupo Desportivo de Pontével

O Grupo Desportivo de Pontével lamentou na quarta-feira, 28 de Fevereiro, a morte do seu ex-atleta e vogal da direcção, Pedro Deus. O clube do concelho do Cartaxo irá homenagear Pedro Deus com um minuto de silêncio e uma salva de palmas ao minuto 10 do jogo com o ADCR Paço dos Negros, a realizar no domingo, 10 de Março.