Camião tombado na rotunda sobre o IC10 em Almeirim

Um camião carregado com carcaças de porcos tombou-se esta manhã na rotunda da Estrada Nacional 118, sobre o Itinerário Complementar nº10 (IC10), em Almeirim. Do acidente apenas resultaram danos materiais. O acesso a Almeirim faz-se agora pelo IC10 até à remoção do camião, o que vai demorar várias horas, não havendo ainda uma previsão de reabertura do acesso. Esta não é a primeira vez que tombam camiões nesta rotunda, uma vez que a inclinação da curva está ao contrário.