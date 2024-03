Duplicar linha de comboio vai desfigurar zona ribeirinha

Nem sei como sobrevivemos com tanta brincadeira nas ruas quando éramos novos. Tenho as melhores memórias de crescer em VFX. A terra era diferente, sobretudo em termos sociais, porque em termos arquitectónicos pouco mudou. Era um ambiente de proximidade, toda a gente conhecia toda a gente e convivia-se mais. Havia uma sensação de comunidade e segurança completamente diferente de hoje. Durante muitos anos fui escuteiro, desde os nove anos até estar na faculdade, e nessa altura fazíamos de tudo. Aos nove anos já tinha uma faca que hoje seria completamente ilegal (risos).

Tira-me do sério a desonestidade. É um constrangimento para a relação entre as pessoas em sociedade e devíamos colectivamente tentar melhorar esse aspecto que nos prejudica a todos. Um sintoma disso são os casos a que vamos assistindo, em que a justiça parece não funcionar nem defender quem deve ser protegido.