Empresas poluidoras continuam a castigar população de Alcanena

A poluição e os maus cheiros provocados pela laboração de empresas em Alcanena não se fazia sentir desde o final de 2023 mas voltou a causar estragos no fim-de-semana de 17 e 18 de Fevereiro motivando muitas queixas da população. Na última reunião camarária, que se realizou a 19 de Fevereiro, o vereador José Luís Ramos denunciou a situação, que diz ter sentido na primeira pessoa. “Entre as 15 e as 20 horas de sábado sentia-se um mau cheiro intenso na zona do Monte. Uma vez que os maus cheiros ali, certamente, não foram provocados pela Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), questiono se o restante executivo tem conhecimento da situação e do que a possa ter causado”, questionou.