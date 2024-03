Golegã na BTL para lançar agenda de eventos para 2024

O município da Golegã está representado no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, no pavilhão 1 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

O município da Golegã está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) até 3 de Março no pavilhão 1, no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Os objectivos com a participação são a promoção do concelho para atrair um crescente número de visitantes. Este ano na BTL, o município vai lançar a agenda de eventos já programados de Fevereiro a Junho, com ofertas para todas as idades.

O município quer destacar o segundo Festival da Biosfera, o primeiro Festival do Campino e as terceiras Jornadas Equestres da Juventude. Quer também entregar ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o cartaz da Feira Nacional do Cavalo (FNC) 2024, que tem por base o trabalho do artista Liska Llorka, que pintou ao vivo o cavalo Ofensor, da Coudelaria Manuel Assunção Coimbra, sagrado Campeão dos Campeões na FNC 2023, assim como o convite para visitar a feira.