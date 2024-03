Homem morto a tiro em Carvalheiros era João Nunes

O homem de 46 anos que morreu com um tiro de caçadeira, em Carvalheiros, no concelho de Tomar, era João Nunes, conhecido como João Pastor, um dos fundadores do TT Minjoelho.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Tomar deteve um homem de 67 anos, suspeito de matar o sobrinho, e apreendeu duas armas de fogo (espingardas) e várias munições. O filho da vítima, de 19 anos, sofreu ferimentos ligeiros e recebeu tratamento médico no local. O detido foi presente a interrogatório judicial nesta sexta-feira, 1 de Março.

No local do homicídio estiveram 10 viaturas e 26 operacionais, envolvendo os bombeiros e o SIV (Suporte Imediato de Vida) de Tomar, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Médio Tejo, a unidade móvel de intervenção psicológica do INEM, a GNR, a PSP e a PJ. O óbito foi declarado no local.