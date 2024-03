Médica obrigada a devolver quatro mil euros ao município de Azambuja

Apoio mensal que médica beneficiou de programa do município foi devolvido por incumprimento do tempo de serviço.

Uma médica que se candidatou ao Regulamento Municipal de Apoio à Fixação de Médicos de Família no Concelho de Azambuja, através do qual beneficiava de um subsídio mensal de 400 euros, foi obrigada a devolver à câmara municipal a totalidade do valor recebido, que foi de quatro mil euros. Em causa esteve o incumprimento do período mínimo de permanência no serviço estabelecido pelo regulamento.

A profissional de saúde, após aprovação da candidatura, recebeu do município 400 euros mensais de Agosto de 2022 a Maio de 2023, perfazendo um valor global de quatro mil euros, que já foi devolvido na totalidade.