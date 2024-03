Presidente da autarquia admite conversações com a Nersant sobre o futuro que pode ser dado ao pavilhão que está ao abandono há décadas e diz estar aberto a negociações. Mas, garante, não há nenhum acordo fechado.

Fotografia tirada Junho de 2022, em dia de assembleia-geral da Nersant, espelha o estado de abandono do pavilhão

Município de Torres Novas mantém compra do pavilhão da Nersant em banho-maria

O processo para a compra do pavilhão da Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant por parte do município torrejano continua em banho-maria e, segundo o presidente da câmara, não se sabe se vai avançar. Pedro Ferreira (PS), que falava na última assembleia municipal em resposta ao eleito do Bloco de Esquerda, Roberto Barata, afiançou que “não há nada de concreto” e que quando houver o executivo da autarquia e assembleia municipal “tomarão conhecimento”.

“A câmara continuará aberta a negociar, mas com os pés bem assentes

no chão e dentro do que é justo”, disse.

