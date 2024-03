Rota dos Templários e Caminhos de Fátima para atrair mais turistas ao Médio Tejo

A região do Médio Tejo assumiu, na Bolsa de Turismo de Lisboa, especial destaque com a apresentação da Rota dos Templários e Caminhos de Fátima. No stand da Turismo do Centro, no Pavilhão 1, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, procedeu a apresentação dos dois projectos turísticos. “Com estes dois projectos, a CIM Médio Tejo pretende a valorização do património e a melhoria da experiência de visitação, através de ofertas imersivas e diferenciadoras, que contribuam para aumentar o número de visitantes e turistas e o seu tempo de permanência na região”, afirmou o presidente.

Manuel Jorge Valamatos avançou que a Rota dos Templários no Médio Tejo “é o primeiro passo rumo a uma rota nacional e cujo desenvolvimento contou com a parceria dos municípios e o apoio do Turismo de Portugal”. Sobre os Caminhos de Fátima no Médio Tejo, o presidente evidenciou que “o novo caminho foi cuidadosamente concebido para oferecer aos amantes de caminhadas e ciclismo uma experiência enriquecedora, diversificada e segura ao atravessar a região”. O projecto resulta da estreita parceria e cooperação com os municípios do território e com o Centro Nacional de Cultura.