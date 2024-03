Simulacro de acidente para assinalar 75º aniversário dos Bombeiros de Alpiarça

Os Bombeiros Municipais de Alpiarça vão comemorar o 75º aniversário este sábado, 2 de Março, com um simulacro de um acidente rodoviário com matérias perigosas. A parte teórica do exercício vai decorrer entre as 09h00 e as 12h30 no auditório da Casa-Museu dos Patudos. Após o almoço, marcado para as 12h30, no quartel dos bombeiros municipais tem início o simulacro, pelas 14h30, e vai decorrer na Rua da Feira. A iniciativa está prevista terminar pelas 16h30, segundo informação da Câmara de Alpiarça.