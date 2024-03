ISLA Santarém debateu pontes entre a academia e empresas

O ISLA Santarém, no âmbito das comemorações do seu 40º aniversário, juntou alunos, professores e empresários para debater como pode ser criada uma maior proximidade entre a academia e as empresas. A conferência ISLA Business Networking decorreu a 22 de Fevereiro, no Auditório Professor Manuel António Damásio, no ISLA Campus, em Santarém.

Na iniciativa promovida pela instituição de ensino superior privado, que é dirigida por Domingos Martinho, falou-se de como as pontes podem ser construídas no presente para assegurar o futuro do mercado de trabalho, no que respeita à especificidade do perfil dos recursos humanos, que vá de encontro aos objectivos das empresas e à necessidade de trabalhar e dominar a área digital, para assegurar esse compromisso de crescimento.

“A missão começa na academia, na forma como os alunos podem aprimorar as suas competências e ajudar as empresas a encontrar soluções”, refere o ISLA em comunicado, sublinhando que esta instituição já cumpre o desafio de formar alunos em áreas estruturantes como a gestão, o e-commerce e o marketing digital e as oportunidades que são criadas para continuarem essa aprendizagem no ecossistema empresarial.

O debate contou as intervenções do director-geral COTEC Portugal, Jorge Portugal, administrador AICEP, Luís Rebelo de Sousa, CEO da Rede do Empresário, Teresa Esteban, presidente da Nersant, António Pedroso Leal, e a vice-presidente da ACEPI, Teresa Moreira. A moderação foi assegurada pelo professor Vasco Ribeiro.