Paulo Queimado volta a esconder contas à oposição na Chamusca

A situação é recorrente no executivo da Chamusca com a oposição a pedir as contas das principais iniciativas e a maioria socialista a prometer entregá-las sem cumprir com a palavra. Desta vez a situação dura há várias reuniões de câmara e diz respeito à edição do Parque dos Sonhos de Natal de 2023.

A vereadora Gisela Matias (CDU) tem solicitado em várias reuniões de executivo realizadas este ano as contas do evento Parque de Sonhos de Natal de 2023 mas até ao momento ainda não houve quaisquer desenvolvimentos. O presidente da Câmara da Chamusca, o socialista Paulo Queimado, tem prometido a entrega das contas à vereadora, justificando o atraso com a falta de tempo. “A ver se hoje envio as contas” e “estive para finalizar essa situação” são duas das frases que Paulo Queimado utilizou nas últimas semanas para responder a Gisela Matias.

É uma notícia recorrente em O MIRANTE o facto de Paulo Queimado dificultar o acesso às contas aos eleitos da oposição na Chamusca. Nos últimos anos a maioria socialista faltou com a palavra aos eleitos da assembleia municipal ao longo de cerca de dois anos em relação aos pedidos para apresentar as contas das principais festas do concelho, a Ascensão e o Parque de Sonhos de Natal.

Se os valores forem semelhantes aos de edições anteriores a edição de 2023 do Parque dos Sonhos de Natal terá custado ao município cerca de 250 mil euros, numa iniciativa que dura pouco mais de uma dezena de dias e gera pouca receita. A próxima sessão camarária está marcada para 5 de Março e o assunto deverá ser novamente abordado no período antes da ordem do dia. Gisela Matias já demonstrou muito incómodo nas sessões de executivo, confessando mesmo sentir-se “constrangida” por ter de estar sempre a pedir a mesma coisa.