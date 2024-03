Santarém celebra 50 anos do 25 de Abril com programa extenso e diversificado

Na noite de 24 de Abril, a saída da coluna militar de Salgueiro Maia da Escola Prática de Cavalaria (EPC) de Santarém rumo a Lisboa vai ser reconstituída no antigo quartel militar, sendo um dos pontos altos das comemorações do cinquentenário da Revolução dos Cravos na cidade e no concelho. Nessa mesma noite e local é também encenado o espectáculo “Esta é a madrugada que eu esperava”, baseado em factos reais para texto pelo coronel Correia Bernardo, capitão de Abril que prestava serviço na EPC nessa altura. As dramatizações em torno desse acontecimento histórico não se ficam por aí, regressando o espectáculo de teatro comunitário “Um Canto de Liberdade”, com quatro sessões de 18 a 21 de Abril, na antiga EPC. No dia 27 de Abril será recriado o regresso da coluna militar de Salgueiro Maia, no Largo do Município.

Destaque também para a música, com espectáculos para todos os gostos, destacando-se o que Sérgio Godinho & Os Assessores vão dar na noite de 13 de Abril na EPC. É também no antigo quartel que tem lugar a interpretação da Sinfonia nº2 “Resssurreição”, de Mahler, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa e Coro Sinfónico Lisboa Cantat (7 de Abril) e o espectáculo “Filhos da Revolução”, com a Banda Sinfónica do Exército & Júlio Resende Fado Jazz (14 de Abril). O Teatro Sá da Bandeira será palco de outros concertos, como os de Manuel Freire, no dia 5 de Abril, ou dos cantores brasileiros Bia Ferreira (6 de Abril) e Luca Argel (12 de Abril). Os bilhetes já estão à venda numa plataforma online.

O diversificado programa é organizado pela Câmara de Santarém juntamente com a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém, com o apoio da Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril e o envolvimento de muitas outras entidades. As comemorações arrancam oficialmente em 3 Abril, data em que se assinalam 32 anos da morte de Salgueiro Maia. O programa inclui ainda concertos, espectáculos solidários, evocativos e de “videomapping”, exposições, cinema, teatro, encontro de coros, diversas actividades para o público infantil nas escolas das freguesias do concelho e para o público em geral, no âmbito do projecto “Abril’Arte”. Destaque ainda para a exposição de fotografias da revolução da autoria de Alfredo Cunha, no Jardim da República a partir de 3 de Abril.

Comemorações com envolvimento da sociedade civil

Na apresentação da programação, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, salientou a importância destas celebrações numa altura “muito agitada na vida de todos” e agradeceu à sociedade civil, que aceitou o desafio da autarquia de organizar um programa “repleto de grandes comemorações”.

A comissária-executiva da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, Maria Inácia Rezola, também presente na apresentação, destacou o dinamismo das celebrações, considerando que “o entusiasmo de homens como Salgueiro Maia” são um exemplo “para a câmara, para as associações e para as escolas”.

A programação foi apresentada com a presença de outras personalidades, como o vereador da Cultura, Nuno Domingos, do presidente da Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém, Madeira Lopes, e dos coronéis e capitães de Abril Correia Bernardo e Garcia Correia. Estiveram também presentes Natércia Maia, viúva de Salgueiro Maia, que no dia 25 de Abril de 1974, teve o seu encontro com a História, o vereador Nuno Russo, vários autarcas de juntas de freguesia e representantes de associações culturais.