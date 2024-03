Santarém divulgou novos empreendimentos turísticos na BTL

Segundo o Instituto Nacional de Estatística o número de dormidas em Santarém passou de 102 mil em 2022 para 115 mil dormidas em 2023. Os dados foram revelados pelo município de Santarém que está representado com um stand próprio na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

A O MIRANTE João Teixeira Leite, vice-presidente do município de Santarém e vereador com o pelouro do Turismo, sublinhou o aumento de 12% no número de visitas aos monumentos, desde que foi assinado o protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Diocese de Santarém e o ISLA Santarém que permite ter os monumentos de portas abertas aos turistas. Até Janeiro deste ano registaram-se cento e oitenta e quatro mil aos monumentos e igrejas.

Na BTL o autarca anunciou dois novos empreendimentos na presença de dois investidores. A abertura já em Maio, da Quinta NERE MAITIA de Bons Ares, no Alto do Vale, bem como a reconstrução do Hotel Abidis, na Rua Guilherme de Azevedo, em pleno Centro Histórico.

Na BTL o município de Santarém lançou uma nova rota turística temática, tendo agora nove disponíveis. “Estamos aqui presentes em força com quatro balcões em que todos os dias hoteleiros e restauradores estão presentes a divulgar o que de bom existe no nosso concelho e de forma colectiva aumentarmos o número de visitantes”, disse o autarca.