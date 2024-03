A indiferença da Câmara de VFX no que respeita a segurança deixa população indignada

Sabe-se que a não marcação no chão para delimitar as zonas de estacionamento é campo fértil para a falta de civismo do automobilista que ocupa o espaço de dois carros de forma a impedir que outro possa ali estacionar.

Numa terra como Vila Franca de Xira, onde a falta de estacionamento é gritante, estes exemplos de falta de respeito pelos outros só contribuem para aumentar o problema de estacionamento e a câmara, que tem a obrigação de o disciplinar, em vez de ser parte da solução é parte do problema devido à sua indiferença.

Devido a esta indiferença há quem estacione, impunemente, em cima da rampa reservada às pessoas que andam em cadeiras de rodas, impedindo a sua circulação.

Esta prática, inqualificável e inadmissível, é nomeadamente recorrente no estacionamento da Rua 16 de Março, situado nas traseiras dos prédios da Praceta do MFA e deve-se não só à falta de respeito pelos outros como também à anarquia provocada pela indiferença da câmara.

Se assim não fosse, bastava proceder à respectiva delimitação do estacionamento para poder ter, correctamente, mais carros estacionados neste local que tem sido palco de acidentes porque, mais uma vez devido à indiferença da câmara, alguém se lembrou de colocar inexplicavelmente umas rampas de cimento cuja única e exclusiva função é a de obrigar os carros que saem do estacionamento a manobras perigosas que bloqueiam a estrada e colocam em perigo a segurança dos automobilistas, por estas impossibilitarem a rápida entrada e saída oblíqua dos carros.

Enquanto a câmara não delimitar devidamente este espaço e não retirar estas rampas para repor o estacionamento oblíquo que sempre existiu, como comprova a geometria do passeio destes prédios que têm mais de 40 anos, os riscos de acidente permanecem. Mas esta indiferença, reveladora da preocupação que esta tem com a segurança da população, ao não fazer o que devia, não se fica por aqui. A prometida instalação de contentores subterrâneos para resíduos sólidos e para substituir os existentes na Rua 16 de Março, que são móveis e já têm causado danos aos carros no estacionamento existente por trás destes, faz parte dos planos de requalificação do Programa 2020 para o Eixo Quinta da Mina-Santa Sofia e está ainda por realizar.

A aguardar reparação está o gradeamento do passeio da Rua 27 de Maio, no cruzamento com a Rua 16 de Março, danificado por um acidente e que se encontra com ferros pontiagudos a colocar em risco a segurança de quem por ali passa.

Elmano Santos