Câmara do Entroncamento atribui 200 euros a atleta para participar em campeonato do mundo

O executivo da Câmara Municipal do Entroncamento aprovou, na última reunião camarária, um apoio de 200 euros ao praticante de pesca desportiva Pedro Curado Ribeiro. A verba visa apoiar o atleta na sua participação no Campeonato do Mundo de Clubes, que vai decorrer na Eslovénia.

Jorge Faria, presidente da autarquia, explicou que, apesar de Pedro Ribeiro não ir em representação de nenhum clube do Entroncamento, uma vez que representa o Sporting Clube de Portugal, reside no concelho e tem tido resultados notáveis que justificam o apoio para ajudar a fazer face às despesas e encargos inerentes à competição.

Ao contrário do que aconteceu numa sessão camarária do ano passado, o valor do apoio reuniu consenso entre todos os elementos do executivo. Recorde-se que em Novembro de 2023 os vereadores da oposição no executivo municipal do Entroncamento mostraram a sua indignação pela falta de apoio aos atletas do concelho. Em causa estava o apoio de 150 euros aprovado na reunião camarária de 7 de Novembro ao atleta de MMA (Artes Marciais Mistas) Tiago Veríssimo, e ao seu treinador Joel Azevedo, para a participação no campeonato mundial da modalidade, a decorrer na Albânia. Os autarcas não esconderam que os valores são demasiado reduzidos para as despesas sendo que Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega, agora independente, disse mesmo estar “sem palavras e chocado” com o valor que considerou irrisório.

Desta vez a oposição não teceu qualquer consideração, mesmo que o valor atribuído tenha apenas um acréscimo de 50 euros em relação ao que foi atribuído a Tiago Veríssimo.