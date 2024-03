Concurso para nova unidade de saúde de Alpiarça até final de Março

Candidatura apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência foi aprovada e a presidente do município já assinou o contrato de financiamento. Autarquia tem que executar a construção da nova unidade de saúde familiar até Junho de 2025.

A presidente da Câmara de Alpiarça garante que o lançamento do concurso público para a empreitada da obra do novo edifício da Unidade de Saúde Familiar local será feito durante o primeiro trimestre deste ano. Sónia Sanfona explica a O MIRANTE que a candidatura apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi aprovada e a autarca já assinou o contrato de financiamento. Falta o documento, cujo projecto foi desenvolvido em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), ser assinado pelo Ministério da Saúde.

A autarquia tem que executar esta obra até Junho de 2025 por isso vão ter que avançar com a obra em contra-relógio. Sónia Sanfona considera este um dos principais projectos deste mandato uma vez que o actual edifício onde funciona o centro de saúde, além de não ser propriedade do município, não tem as melhores condições para atendimento dos utentes e também não é o mais adequado para médicos, enfermeiros e pessoal administrativo ali trabalhar.

“A construção da nova USF de Alpiarça é um projecto crucial para a melhoria dos cuidados de saúde de toda a população do nosso concelho. O município candidatou o projecto ao PRR que foi aprovado a 24 de Novembro do ano passado. Entretanto foi assinado o contrato de financiamento entre a Administração Central do Sistema de Saúde e o município de Alpiarça, no valor total de investimento de 1,600 mil euros, sendo um investimento estruturante para 2024”, disse Sónia Sanfona em sessão camarária.

O projecto surge como complemento à transição da Unidade de Saúde Familiar de tipo A para tipo B, que dá melhores condições, de trabalho e financeiras, aos médicos e enfermeiros. Além disso, houve o preenchimento completo do quadro clínico conseguindo uma taxa de cobertura médica de 100% para os mais de 6.800 utentes inscritos na USF de Alpiarça. Sónia Sanfona considera que o novo edifício vai dar sequência ao compromisso assumido pelo município no que respeita “ao fortalecimento dos cuidados de saúde primários e à melhoria da qualidade dos serviços prestados aos utentes, garantindo também uma infraestrutura moderna e eficiente para todos os profissionais que ali trabalham e que possa atender às crescentes necessidades da população”.