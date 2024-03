IP contraria condutores e diz que Ponte da Chamusca tem boas condições de circulação

A falta de condições de segurança da Ponte da Chamusca tem gerado muitas queixas entre a população e autarcas do concelho, mas a Infraestruturas de Portugal (IP) salienta que a travessia reúne todas as condições de segurança e circulação rodoviária. Num comunicado enviado para O MIRANTE no seguimento de uma notícia que saiu na edição de 15 de Fevereiro do nosso jornal, a IP diz que “o tabuleiro da ponte foi alvo de uma intervenção de pavimentação no mês de Dezembro de 2023, verificando-se algumas patologias pontuais no pavimento que têm sido prontamente corrigidas (…) É importante reafirmar que as patologias não colocam em causa a segurança na circulação rodoviária”, refere.

No entanto, os utilizadores têm uma perspectiva diferente sobre a situação, assim como os autarcas do executivo municipal da Chamusca. Gisela Matias, vereadora da CDU, afirmou há poucas semanas não compreender como é que o piso da travessia, que esteve em obras recentemente, está completamente esburacado. Alguns munícipes com quem O MIRANTE conversou na mesma altura, que utilizam a ponte todos os dias por motivos profissionais, afirmam que “o piso da ponte tem mais buracos do que as estradas do Campo da Chamusca”. Paulo Queimado, presidente do município, afirmou na mesma sessão camarária que também considera incompreensível o estado em que está o piso da travessia. “Já pedimos aos autarcas da Golegã para reforçarem e insistirem também com a IP para regularizem o piso. Também falámos com a Guarda Nacional Republicana (GNR) para fazerem o mesmo”, disse.

A IP afirma ao nosso jornal que “tem prevista a execução de um projecto para reabilitação da ponte que, para além de outros aspectos, contemplará a resolução destas situações”. No que respeita ao arco da ponte partido, outra das queixas da população, a empresa do Estado afirma que se trata de “uma situação identificada, que tem sido permanentemente monitorizada e que também não coloca em causa a segurança estrutural da Ponte da Chamusca”.