Alimentação apelativa e refeitório renovado na Escola Fernandes Pratas em Samora Correia

No concelho de Benavente a ideia de que as refeições da cantina da escola deixam a desejar está ultrapassada. O projecto de alimentação saudável e participativa R23 foi um sucesso na Escola Duarte Lopes, em Benavente, e foi replicado na Escola Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia. A nutricionista da Câmara de Benavente, Rute Espanhol, explica a O MIRANTE que o maior desafio é criar menus nutricionais que sejam ao mesmo tempo apelativos. O sucesso deste projecto está na participação de alunos e encarregados de educação nas ementas, em que manifestaram as suas preferências. “Esta geração de jovens tem uma literacia alimentar muito baixa e uma dieta muito restritiva. Os pratos de peixe são os que têm menos aceitação e isso já vem de casa”, diz.

Na Escola Professor Fernandes Pratas almoçam em média 120 alunos por dia. Os jovens decidiram que queriam um buffet de saladas para terem autonomia e temperarem a seu gosto. Com o R23 estão disponíveis o prato mediterrânico e vegetariano e foi adicionada a terceira opção, a que deram o nome de “contradição” e que é uma reinterpretação do prato mediterrânico. “Não podemos apenas cumprir as orientações do Ministério da Educação, temos de ouvir os alunos e ter ementas nutricionais mas que eles consigam comer. Temos lasanha de atum, baguete de atum e salada de atum. Assim podem encontrar algo que gostem e que não desperdicem. Podem repetir o prato se comerem tudo o que levarem, incluindo sopa ou salada, para evitar desperdício” conta a nutricionista.

O refeitório foi remodelado e as paredes estão agora mais coloridas. A decoração foi escolhida pelos alunos. De acordo com Rute Espanhol a partir do momento em que foi implementado o projecto de redução do desperdício alimentar na escola Duarte Lopes aderiram às refeições mais 25% de alunos, com melhor aceitação dos pratos servidos.

Duas mil refeições escolares por dia

A Câmara de Benavente fornece diariamente aos alunos duas mil refeições, através de administração directa. Apesar de ser mais dispendioso, a autarquia aposta em comprar os alimentos, confeccioná-los e distribuí-los através de recursos próprios, intervindo em todo o processo. “Dizem que a alimentação na escola não é boa mas depois vão ao lado comer hambúrgueres. Este é um caminho que temos de construir juntos e o objectivo é abranger o total dos nosso alunos. É mais dispendioso mas tem melhores resultados”, diz o presidente da autarquia, Carlos Coutinho.

Os pais podem experimentar almoçar na escola e têm acesso às ementas através do site do município de Benavente. O R23 vai em breve ser replicado na Escola Básica 2,3 do Porto Alto. Recorde-se que o projecto recebeu no ano passado o Prémio de Alimentação Colectiva e Restauração.