Cirurgias adiadas no Hospital de Vila Franca de Xira

Segundo a ULS Estuário do Tejo, no dia 20 de Fevereiro o bloco operatório teve de ser ajustado devido a operações urgentes.

Alguns utentes do Hospital de Vila Franca de Xira queixaram-se do adiamento de cirurgias alegadamente por falta de anestesistas.

Segundo a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULS ET) no dia 20 de Fevereiro houve um número muito expressivo de cirurgias urgentes, algumas complexas e demoradas, o que obrigou a ajustar os tempos de bloco operatório, para incluir nove doentes urgentes que entraram pelo Serviço de Urgência. “Em consequência, houve cirurgias programadas que tiveram de ser adiadas, o que acontece de forma frequente em função da dinâmica das cirurgias urgentes/inadiáveis que surgem inesperadamente”, informou a ULS. A mesma entidade diz que o tempo médio de espera para cirurgia não está directamente ligado ao número de médicos anestesistas mas “com constantes imponderáveis que surgem pelo funcionamento ininterrupto da urgência geral cirúrgica de adultos”.