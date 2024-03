Pressão dos moradores permitiu desbloquear impasse em urbanização de VFX

Depois de quase um ano de luta e de reportagens em O MIRANTE os moradores do condomínio Vila Viva em Vila Franca de Xira conseguiram finalmente que câmara, promotor e Brisa chegassem a acordo. Município já emitiu alvará com licença de habitação.

O promotor da urbanização Vila Viva em Vila Franca de Xira, a Brisa - concessionária da Auto-Estrada do Norte (A1) e a Câmara de Vila Franca de Xira já se entenderam e chegaram a acordo sobre a construção das polémicas barreiras acústicas junto do condomínio e o alvará com as licenças de habitação já foi emitido.

Uma situação que vai permitir aos vários moradores que contaram a O MIRANTE o drama de não conseguirem viver nas casas que já começaram a pagar verem o seu problema resolvido. O promotor realizou um depósito monetário à câmara com o valor das barreiras o que permite assegurar a garantia bancária para que a obra avance após a venda das fracções.

A Câmara de VFX já tinha explicado a O MIRANTE que o promotor estava a analisar com a Brisa as medidas minimizadoras de ruído a consubstanciar em protocolo, que depois de assinado pelas partes deveria ser remetido aos serviços municipais com a devida garantia bancária da obra a realizar. À data de fecho desta edição as escrituras ainda não foram feitas mas os moradores acreditam que é apenas uma questão de tempo para começarem a poder habitar as casas que compraram.

O problema já durava há mais de um ano e estava a deixar a vida de vários moradores em suspenso, como o nosso jornal deu nota, e onde se incluía o casal Gustavo Neto e Saulete Porto, de Mafra, que escolheram Vila Franca de Xira para morar mas acabaram por ficar numa casa arrendada em Alcochete cheia de caixotes à espera da luz verde para se poderem mudar para o concelho ribatejano.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE