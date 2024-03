Professoras da Bulgária frequentaram curso em Santarém

Treze professoras búlgaras estiveram a frequentar um curso no Pólo em Literacia Digital e Inclusão Social do Politécnico de Santarém

Treze professoras búlgaras estiveram a frequentar um curso no Pólo em Literacia Digital e Inclusão Social do Politécnico de Santarém, tendo sido recebidas no dia 1 de Março no Salão Nobre dos Paços do Concelho, por Vânia Horta, Chefe de Divisão de Educação e Juventude da Câmara de Santarém. As docentes da Bulgária foram acompanhadas por Ana Torres, professora da Escola Superior de Educação de Santarém.

O curso “Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom“ durou sete dias e visou capacitar as participantes com as competências e conhecimentos necessários para organizarem sessões de formação relevantes para os seus alunos, de modo que estes se tornem mais tolerantes e aceitem a diferença como uma mais valia.