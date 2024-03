Projecto de ampliação de creche em Salvaterra de Magos prevê aumento para 106 vagas

O projecto de ampliação e alteração da creche e jardim-de-infância Mãe Galinha, propriedade do Centro de Bem-Estar Social (CBES) de Marinhais, prevê a construção de três novas salas de actividades. A creche, que tinha capacidade autorizada pela Segurança Social de cerca de 60 crianças, pode vir a receber 106 se a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português for aprovada.

A ser aprovada, a Mãe Galinha ficará com duas salas de actividades para crianças de um e dois anos e três salas de dois e três anos, mantendo-se duas salas de berçário (16 crianças) e duas de jardim-de-infância. No projecto de arquitectura foi integrada a substituição da cobertura e ampliação de telheiros. O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, revelou existir expectativa de a obra ser financiada pelo PRR entre 270 e 300 mil euros, embora o custo possa atingir os 650/700 mil, com a autarquia a investir a quantia restante.

Face à ampliação da construção, o CBES era obrigado pelo regulamento municipal a ceder uma área ao município ou, em alternativa, a pagar cerca de sete mil euros. Dado ser uma associação sem fins lucrativos e o investimento de relevância municipal, como afirmou o autarca na última assembleia municipal, os deputados com assento no órgão decidiram aprovar por maioria a isenção do pagamento da quantia.