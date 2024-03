Torres Novas é dos poucos municípios do país com Plano de Acção Climática aprovado

Torres Novas pertence à minoria de municípios do país que conta com um Plano Municipal de Acção Climática finalizado e aprovado, por unanimidade, em assembleia municipal realizada a 26 de Fevereiro. A estratégia passa, na sua vertente de mitigação, por dar resposta ao compromisso assumido de contribuir para a implementação e desenvolvimento de políticas e estratégias que promovam a utilização racional de energia, eficiência energética e energias renováveis.

O presidente do município, Pedro Ferreira (PS), destacou durante a apresentação do ponto em sessão de assembleia municipal que este não é um documento fechado e que tem como desafio fazer com que as medidas “tenham reflexo até 2040 quando os objectivos nacionais são até 2050. Estamos numa corrida positiva para atingir resultados muito antes disso”, afirmou, realçando depois que o principal objectivo é a “redução das fontes poluidoras”



*Notícia desenvolvida numa próxima edição semanal de O MIRANTE