Detido no centro de Santarém com arma

Um homem foi detido ao início da tarde desta quarta-feira com uma arma de fogo com a qual estava a intimidar outro homem que estava num carro no Campo Infante da Câmara, no centro de Santarém. Alegadamente o detido estava a tentar cobrar uma dívida quando apareceu a PSP, que o deteve de imediato.