Falta de água na Sabacheira prejudica população há vários anos

A população da freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar, tem sido afectada pelos vários episódios de falta de água nas últimas décadas. António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, explica que o problema está relacionado com a falta de pressão nas condutas, uma vez que é utilizada canalização directa. O fontanário de Santo António, nas Serras da Sabacheira, é encarado como a solução para o problema, com a instalação de bombas.

Para António Graça é preciso proceder à renovação das canalizações, que têm cerca de 60 anos, por parte da empresa intermunicipal Tejo Ambiente. “Estamos a falar de um projecto que em 2009 custava 900 mil euros e hoje em dia custa 2,5 milhões de euros e que a Tejo Ambiente vai tentar, penso que por fases, incluir no seu orçamento”, sublinha António Graça. “A única coisa que as pessoas querem é chegar a casa e ter água, um bem indispensável para as suas vidas”, afirma, acrescentando que esta também é a sua realidade enquanto morador na freguesia.

Projectos importantes na freguesia

O orçamento da Junta de Freguesia da Sabacheira para 2024 ronda os 200 mil euros. Para obras estão destinados cerca de 45 mil euros. A Câmara de Tomar vai ficar responsável pelo alcatroamento da estrada do Sobral. António Graça diz estar satisfeito com a transferência de competências para as juntas de freguesia, embora confesse que o “envelope financeiro” é sempre pouco para as necessidades.

Questionado por O MIRANTE sobre os grandes projectos para a freguesia, António Graça aponta para a construção de um parque de lazer, a requalificação de três pracetas e um local de convívio. Terminar o miradouro da Estação de Fátima, em Vale dos Ovos, com uma zona de merendas, também é um dos objectivos a curto prazo. Durante os seus três mandatos conseguiu transformar grande parte da freguesia. A instalação do Espaço de Cidadão e do posto de correios no edifício da Estação de Fátima, dinamizando-a, é um dos motivos de orgulho do presidente da junta, assim como o arranjo da estrada de Vale Meão, que faz a ligação ao concelho de Ourém. Falta o “sonho” de ter uma caixa multibanco na estação, onde já está uma câmara de videovigilância. “O meu grande projecto é ter de forma equilibrada indústria, serviços, emprego, natureza e bons acessos nesta freguesia”, afirma António Graça.