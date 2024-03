Ferreira do Zêzere combate praga de escaravelhos da palmeira

Acção preventiva vai decorrer durante seis meses com a aplicação, na primeira quarta-feira de cada mês, de um produto fitofarmacêutico em todas as palmeiras pertencentes ao município de Ferreira do Zêzere.

A Câmara de Ferreira do Zêzere vai iniciar "medidas de luta contra a praga do escaravelho da palmeira" através de um tratamento preventivo com recurso a insecticida. O escaravelho-vermelho (Rhynchophorus ferrugineus) foi detetado em Ferreira do Zêzere e é considerado uma praga que coloca em risco as palmeiras, em particular a espécie Phoenix canariensis (palmeira das Canárias), pelo que a autarquia anunciou uma acção preventiva, que vai decorrer durante seis meses com a aplicação, na primeira quarta-feira de cada mês, de um produto fitofarmacêutico em todas as palmeiras pertencentes ao município.

"Solicita-se à população residente nas áreas envolventes especial precaução, nomeadamente à manutenção das janelas e portas das habitações fechadas durante o período de tratamento e com os animais de estimação nos dias seguintes à aplicação do produto fitofarmacêutico", indica a Câmara Municipal em nota de imprensa. Os sintomas mais frequentes do ataque deste insecto são “folhas desprendidas da coroa, orifícios e galerias na base das folhas, podendo conter larvas e casulos, e coroa desguarnecida no topo ou um aspeto achatado".