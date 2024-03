24H BTT Coruche Inspira eleito Evento Desportivo Municipal do Ano

O evento desportivo 24H BTT Coruche Inspira foi distinguido, a 23 de Fevereiro, pelo programa Município Amigo do Desporto com o primeiro lugar na categoria Regional/Nacional (município de 10 mil a 25 mil residentes) dos Eventos Desportivos Municipais do ano 2024. Também a Corrida das Pontes, que este ano se realiza a 26 de Maio, foi distinguida como Evento Recomendado na categoria internacional. As distinções foram entregues às autarquias durante a terceira edição do seminário “O Desporto precisa de todos. Como?”, que decorreu no cine-teatro Messias, na Mealhada.

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, recebeu a distinção em nome do município. O seminário, organizado pela Câmara da Mealhada, foca-se na organização de eventos desportivos e as potencialidades e impactos destes noutras áreas da sociedade, economia, turismo e de territórios-marca. Este ano as 24H BTT Coruche Inspira está marcada para 15 e 16 de Junho. A prova de resistência em bicicleta de montanha 24H BTT disputa-se durante 24 horas pela lezíria e charneca ribatejanas num circuito de aproximadamente dez quilómetros por volta.

Em relação à Corrida das Pontes e da Família reúne centenas de atletas numa verdadeira festa desportiva a correr ou a caminhar num percurso de dez quilómetros em estrada plana (Corrida das Pontes) ou, em alternativa, uma caminhada de 3,5 quilómetros (Corrida da Família). “O reconhecimento premeia as boas práticas de eventos desportivos municipais de âmbito local, nacional/regional e internacional, com impactos positivos em vários domínios da sociedade promovendo a criação de sociedades activas e mudanças de paradigma, incrementando o conhecimento, a compreensão e a valorização dos múltiplos benefícios da actividade física regular”, refere a autarquia.