APPACDM de Santarém celebra 52º aniversário durante o mês de Março

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém celebrou o seu 52º aniversário no dia 4 de Março, com uma missa na antiga capela da Quinta Nossa Senhora do Rosário, no Vale Santarém. A missa presidida por D. José Traquina, bispo da Diocese de Santarém, marcou o início das “Jornadas Amor & Missão”, que vão decorrer durante todo o mês de Março no âmbito de mais um aniversário da instituição.

Na cerimónia, o presidente da direcção, Luís Amaral, felicitou todos os que têm contribuído ao longo do tempo para que a APPACDM chegasse aos 52 anos, tendo sido homenageadas colaboradoras da instituição que se aposentaram ou que completaram 25 anos ao serviço da associação e “sem as quais a nossa missão não teria o êxito que tem”, referiu o dirigente.

Em representação da Câmara de Santarém, o vice-presidente do município sublinhou o importante papel que a APPACDM desempenha no concelho. “As valências que esta associação desenvolve em prol da nossa sociedade e o trabalho de grande envolvimento e empenho efectuado pelas equipas desta instituição em ajudar o próximo, devem ser sempre enaltecidos. Todos os dias, esta grande família ensina-nos a cuidar do próximo com amor e carinho”, disse João Teixeira Leite.

A APPACDM promete um Março com muitas actividades, com a organização de dias abertos à família, actividades desportivas, de que se destaca a habitual prova de corta-mato interinstitucional no dia 21 de Março, e muitas conversas sobre diversos temas, com especial destaque para o dia 18 de Março, com a “Conversa sobre o Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão”, que vai contar com a presença da secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes.

