Águia resgatada em Vila Franca de Xira acolhida em Centro de Recuperação de Animais Silvestres

A águia de asa redonda resgatada pelos militares do Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) a 5 de Março em Vila Franca de Xira está bem de saúde e foi transportada e entregue no Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa, situado em Monsanto. A captura da ave aconteceu durante um patrulhamento, quando os elementos do SEPNA foram alertados por um popular que encontrou a ave na Recta do Cabo. Apresentando sinais evidentes de ferimentos na asa direita, a águia foi recolhida pelos militares. É no Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa que está a ser monitorizada quanto ao seu estado de saúde. Os especialistas do centro estão a proporcionar os cuidados necessários para a recuperação da águia, visando posteriormente a sua reintrodução no habitat natural. A linha SOS Ambiente e Território (808200520) está disponível em permanência para receber contactos dos cidadãos para casos semelhantes de salvaguarda da biodiversidade e do ambiente.