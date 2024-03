Caminhada em Samora Correia a favor do monumento aos bombeiros

A Comissão para o Monumento aos Bombeiros em Samora Correia está a organizar a quarta caminhada solidária de apoio, cujas verbas revertem a favor do futuro monumento de homenagem aos bombeiros.

A caminhada está marcada para dia 24 de Março e tem um percurso fácil de oito quilómetros, entre os Montinhos/Belmonte, com partida às 8h30 do Centro Cultural de Samora Correia. O valor da inscrição são cinco euros, com seguro incluído, e as inscrições podem ser feitas na Junta de Freguesia de Samora Correia ou através de telefone.

Recorde-se que o futuro monumento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Samora Correia vai ficar na Avenida O Século, em frente às bombas de gasolina. A Comissão para o Monumento aos Bombeiros em Samora Correia, constituída por um grupo de populares, quer inaugurar o monumento a 1 de Março de 2025 por ocasião dos 50 anos da associação humanitária.