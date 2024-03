Centro de Marcha e Corrida de Tomar com muita adesão

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar celebrou o quarto aniversário a 27 de Fevereiro deste ano. Segundo a autarquia, tem existido um aumento significativo do número de participantes que pretendem melhorar a saúde com a prática de actividade física. O espaço está aberto a todas as idades, apesar de ter participantes maioritariamente de idades mais avançadas devido à parceria com a Universidade Sénior. Os participantes do Centro Municipal de Marcha e Corrida podem começar consoante as suas capacidades com o acompanhamento de um fisioterapeuta do Centro de Saúde e de um técnico do município.

Há quatro anos o município juntou-se à Federação Portuguesa de Atletismo e ao Instituto Português de Desporto e Juventude para dar início a um projecto que já existe em mais de 80 localidades e que pretende dar à população a possibilidade de ter hábitos de vida mais saudáveis. O Centro tem disponíveis três percursos espalhados por toda a cidade, que podem ser utilizados por qualquer pessoa que queira praticar exercício físico. O percurso de dificuldade mais baixa tem uma distância de 1.500 metros e fica situado nos jardins junto ao estádio municipal. O segundo percurso tem 2.000 metros de distância, é de dificuldade média e situa-se na Mata Nacional dos Sete Montes. O último percurso tem o nome de Caminho da Cadeira D’El Rey e tem 3.000 metros de extensão.