Confagri alerta para furtos nos postos de transformação de explorações agrícolas

A Confagri - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal enviou uma carta ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, pedindo “máxima prioridade” à resolução dos furtos nos postos de transformação de electricidade nas explorações agrícolas.

“A falta de respostas aos furtos nos postos de transformação que têm ocorrido em inúmeras explorações agrícolas de norte a sul do país levou a Confagri [Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal] a endereçar uma carta ao ministro da Administração Interna apelando a que se dê máxima prioridade à resolução deste grave problema”, anunciou, em comunicado.

De acordo com a confederação este problema agravou-se nos últimos meses penalizando os agricultores. Neste sentido a Confagri mostrou-se “inteiramente disponível” para colaborar com o Governo e encontrar uma solução “rápida e eficaz” para este problema. “Não nos podemos esquecer que cada vez é mais difícil obter seguros que cubram este tipo de perdas, o que leva a que a totalidade dos custos fique por conta do agricultor que, na maioria dos casos, é uma parte considerável do seu rendimento”, apontou, citado na mesma nota, o secretário-geral da Confagri, Nuno Serra.

Também a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) estimou que os furtos nos postos de transformação eléctricos nas explorações agrícolas geraram um prejuízo superior a um milhão de euros no último ano e pediu o reforço da vigilância.