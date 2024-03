Há duas listas na corrida à direcção dos Bombeiros Torrejanos

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos vai a eleições no sábado, 16 de Março, a partir das 09h00, para eleger uma nova direcção, e, há duas listas concorrentes. De um lado, o presidente demissionário, Nuno Cruz, eleito nas últimas eleições de Maio do ano passado que encabeça a lista B. Do outro, Gonçalo Pereira, candidato a presidente da direcção pela lista A.

Sem grandes surpresas, a lista B apresenta como vice-presidente Gabriel das Neves e como tesoureiro Ana Cristina Pinho, que já ocupavam esses cargos na direcção que se demitiu a 12 de Fevereiro. Como primeiro secretário surge o nome de João Santos e como segundo Tânia Ribeiro.

Quanto à lista A, que se diz “pela paz e tranquilidade nos bombeiros e pela permanência do comandante José Carlos Pereira", apresenta-se como candidato a vice-presidente Luís Martins, como tesoureiro, Elisabete Caleiro e como primeiro e segundo secretários, Luís Pereira e Luís Rosa, respectivamente.

No acto eleitoral, que vai decorrer na sede da associação, sita na Avenida dos Bombeiros Voluntários, os sócios devem fazer-se acompanhar do documento identificativo e comprovativo de pagamento das quotas. As urnas estarão abertas até às 21h00.

A direcção da AHBVT eleita em Maio de 2023, recorde-se, demitiu-se em bloco alegando “conluio” contra o seu projecto de “reestruturação”, e um “clima de intimidação”. Os elementos da direcção continuam em comissão de gestão até à tomada de posse da nova direcção para o mandato 2023-2025.