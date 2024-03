Há procuradores no Tribunal de VFX com mais de mil processos em mãos

Carência de funcionários e excesso de trabalho tem impactos na qualidade do serviço no Tribunal de VFX. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público afirma a O MIRANTE nunca ter visto um tribunal tão mau.

No Tribunal de Vila Franca de Xira os 17 procuradores do Ministério Público (MP) que ali trabalham estão atolados em processos, passam horas fechados em salas minúsculas e com poucas condições e alguns têm em mãos mais de mil processos, quando o valor de referência processual não deveria ser superior 600.

Uma sobrecarga de trabalho que para Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, representa um desrespeito da tutela para com todos os que trabalham naquele tribunal. “Estamos muito preocupados com esta situação”, confirma, lamentando que numa visita recente ao Tribunal de VFX se tenha deparado com condições que o assustaram.