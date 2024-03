Hospital de Vila Franca de Xira soma prejuízos de 5,8 milhões

Hospital de Vila Franca de Xira foi o quarto do país que mais prejuízo deu ao Estado entre as cinco unidades que, no passado, foram geridas em parceria público-privada

O Hospital de Vila Franca de Xira, hoje uma Entidade Pública Empresarial (EPE) que serve mais de 250 mil utentes de cinco concelhos, fechou o exercício de 2022 com as contas no vermelho e a acumular prejuízos para as contas públicas na ordem dos 5,8 milhões de euros, aponta o relatório do Conselho de Finanças Públicas divulgado na última semana.

A unidade, liderada por Carlos Andrade Costa, foi a quarta do país que mais prejuízo deu ao Estado entre os cinco hospitais que em tempos foram geridos no modelo de parceria público-privada.