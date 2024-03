Marcação de consultas no Centro de Saúde da Póvoa pela linha SNS24

Desde 1 de Março que a marcação de consulta no Atendimento Complementar da Póvoa de Santa Iria é efectuada via referenciação da Saúde 24. De acordo com informação da Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo a alteração tem como objectivo evitar filas à porta do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria.

A partir dessa data, em caso de doença aguda, o utente deve ligar ao SNS 24 através do número 808 24 24 24 e seguir as indicações que lhe são dadas. Após este contacto com a linha SNS24, e se a indicação for de seguimento para os cuidados de saúde primários, o utente será contactado pelos serviços centrais da ULS que irá proceder à marcação da consulta.

“A implementação desta alteração no procedimento de marcação de consultas no Atendimento Complementar da Póvoa de Santa Iria é o primeiro passo de uma série de medidas que, nesta primeira fase, permitirá acabar com as filas de espera e eliminar as deslocações dos utentes durante a madrugada para junto da porta do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria”, garante a ULS ET.