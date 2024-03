Município de Tomar recebeu ministra e embaixador do Paraguai

Visita da ministra da Cultura do Paraguai, Angie de Melillo, e do embaixador, Julio Humbeck, visou estabelecer contactos e uma possível geminação entre Tomar e cidades do Paraguai.

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recebeu a ministra da Cultura do Paraguai, Angie de Melillo, e o embaixador, Julio Humbeck, nos Paços do Concelho. O encontro visou a criação de canais de contacto e a proposta de uma possível geminação entre Tomar e as cidades Trinidad e Jesús, também com património mundial classificado pela UNESCO e turismo religioso e patrimonial.

Na reunião falaram sobre o património de ambos, a gestão e vontade de melhorar o seu potencial de retorno económico. O turismo religioso e patrimonial foram o cerne da conversa, como sendo um factor de dinamização económica e social em ambos os territórios que estão interessados em colaborar nessa área, tal como na gastronomia, clima ou proximidade linguística. Reforçar laços entre povos e territórios foram referenciados como uma das formas de promover a paz, numa época marcada por guerras.