Projeto Erasmus+ trouxe alunos e professores espanhóis a Santarém

Durante uma semana, os estudantes, sob orientação dos docentes, falaram sobre a depressão e a ansiedade nos jovens e como lidar com este problema.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O projecto Erasmus+ de certificação escolar CarexMe. decorreu na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, envolvendo oito alunos dessa estabelecimento de ensino e oito alunos da escola espanhola I.E.S. Proba del Caraminhal. Durante uma semana, os estudantes, sob orientação dos docentes, falaram sobre a depressão e a ansiedade nos jovens e como lidar com este problema.

Os alunos e professores envolvidos no projecto foram recebidos nos Paços do Concelho de Santarém pelo vereador Alfredo Amante, também ele professor, que deu as boas vindas ao grupo e considerou que estes projectos são muito importantes ao permitirem, através de um diálogo aberto, uma partilha de ideias, experiências e uma troca de conhecimentos de outras culturas.