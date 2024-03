Santo Estêvão une-se para ajudar família de Doina Ceban

Grupo de residentes na aldeia do concelho de Benavente está a organizar uma iniciativa solidária, no domingo, 10 de Março, para ajudar a família de Doina Ceban. Mãe de dois filhos menores morreu num acidente de viação em Samora Correia.

Um grupo de pessoas residentes em Santo Estêvão está a promover uma venda de bolos, na manhã de domingo, 10 de Março, para ajudar a família de Doina Ceban, a mulher de 30 anos que faleceu a 4 de Março num acidente de viação na Estrada Nacional 118, em Samora Correia.

A iniciativa, que vai decorrer entre as 10h00 e as 12h00 naquela aldeia do concelho de Benavente, surge depois de amigos e familiares de Doina terem lançado uma publicação online a apelar “à bondade e generosidade” de todos os que possam contribuir com algum apoio monetário. “Qualquer ajuda financeira para apoiar a família nestes tempos difíceis será profundamente apreciada”, lê-se na publicação onde são partilhados os dados bancários do marido da vítima, Andrei Cenban.

Doina Ceban, mãe de uma menina de 11 anos e de um menino de dois, faleceu um dia depois de ter completado 30 anos, na sequência do acidente que envolveu o carro onde seguia e mais duas viaturas pesadas. Devido aos graves ferimentos o óbito ocorreu ainda a caminho do Hospital de Vila Franca de Xira. O seu corpo vai a estar domingo, 10 de Março, a partir das 16h00, na Igreja Ortodoxa de Setúbal, seguindo às 09h30 de segunda-feira para o cemitério de Santo Estêvão, onde será sepultado pelas 11h00.

O alerta para o acidente foi dado às 07h49, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Samora Correia e a Guarda Nacional Republicana.