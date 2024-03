Inscrições para almoço de aniversário dos Dadores de Sangue de Vialonga

Sábado, dia 23 de Março, com actuação do dj Fernando Baptista, no Grupo Desportivo de Santa Eulália

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, vai celebrar o seu 47º aniversário com um almoço, dia 23 de Março, sábado, a partir das 13h30, no Grupo Desportivo Santa Eulália. Haverá animação musical com o dj Fernando Baptista e as inscrições estão abertas até 16 de Março.