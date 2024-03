Mata Nacional dos Sete Montes em mau estado de conservação

PSD e CDU lamentam estado “lastimável” da Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar. Presidente da câmara esclarece que a tutela pertence ao ICNF, apesar do interesse do município em ajudar e colaborar na manutenção do espaço.

O estado da Mata Nacional dos Sete Montes foi tema de discussão na última Assembleia Municipal de Tomar e reunião de câmara. O vereador Tiago Carrão (PSD) lamentou o estado “lastimável” em que o espaço se encontra há meses. O deputado Bruno Graça (CDU) já tinha abordado o assunto durante a assembleia municipal, questionando o presidente da câmara sobre o ponto de situação da Mata dos Sete Montes e dos esforços do município para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) proceder rapidamente à elaboração de um plano de recuperação para voltar a dignificar “o pulmão da cidade”.

Hugo Cristóvão, presidente da câmara, esclareceu que a preservação do espaço não é competência do município, mas que está interessado em “ajudar e colaborar”. O autarca explicou ainda que há funcionários do município a trabalhar na Mata dos Sete Montes, apesar de estarem limitados às autorizações do ICNF.

A Mata Nacional dos Sete Montes tem cerca de 39 hectares e é o principal parque da cidade. Faz a ligação ao Castelo e Convento de Cristo, tendo sido usada pela Ordem de Cristo como área de cultivo e recolhimento.