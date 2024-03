Obras de requalificação e ampliação do serviço de Urgência de Abrantes começam este mês

O Tribunal de Contas (TdC) concedeu visto prévio favorável à empreitada de requalificação e ampliação do serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Abrantes, após os esclarecimentos enviados pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo). Estão reunidas todas as condições para se dar início à obra, que deverá começar até ao final do mês de Março.

A intervenção de requalificação e ampliação da Urgência do Hospital de Abrantes visa reorganizar o espaço existente, dotá-lo de melhores condições de funcionamento através da sua ampliação e modernização. As novas instalações vão permitir prestar um melhor serviço aos cidadãos, mas igualmente para dotar os profissionais de melhores condições de trabalho. Os trabalhos estão orçados em 3,6 milhões de euros (IVA incluído) e vão decorrer de forma faseada durante o próximo ano e meio. Envolvem uma área de intervenção de mais de 1200 metros quadrados. A primeira fase dos trabalhos vai decorrer exclusivamente no local onde estava localizada a antiga Consulta Externa da Unidade Hospitalar de Abrantes. Esta área encontrava-se presentemente desactivada.

É objetivo da ULS Médio Tejo executar a empreitada de forma faseada, mantendo o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica em pleno funcionamento e com o mínimo constrangimento possível durante todo o processo. Neste momento, o serviço de urgência encontra-se com limitações estruturais e em alturas de grande afluência o espaço torna-se insuficiente. “A concretização do projecto vai permitir o exercício de uma medicina mais segura, moderna e diferenciada pelas equipas de profissionais de saúde da ULS Médio Tejo aos seus utentes. A Urgência de Abrantes ficará assim dotada de meios e instalações mais modernos e que potenciem a sua atractividade e competitividade na missão atribuída ao Serviço Nacional de Saúde”, refere a unidade em comunicado.