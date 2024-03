Politécnico de Santarém acolhe a iniciativa "Empreender 2024"

O Business Point Empreender 2024 vai decorrer entre as 15h00 e as 17h00 na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém

O Instituto Politécnico de Santarém vai receber no dia 13 de Março a iniciativa "Empreender 2024", apresentada como um encontro que vai reunir oradores e líderes visionários para discutir temas cruciais da actualidade. O Business Point Empreender 2024 vai decorrer entre as 15h00 e as 17h00 na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, estando previstas as intervenções de João Barroca (professor universitário e economista), Pedro Simões (economista), Alexandre Machado (investidor) António Morão (professor universitário e economista), João Moutão (presidente do Politécnico de Santarém) e Pedroso Leal (presidente da Nersant).

“Será uma reflexão sobre o universo empresarial, abordando assuntos como as últimas tendências de mercado, a evolução das empresas, o papel do empreendedor, oportunidades emergentes, as mudanças no cenário de empregos e a impactante transformação digital”, refere a organização.