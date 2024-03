Regresso da Feira do Cavalo a Vila Franca de Xira não vai acontecer

Presidente do município assumiu pela primeira vez que fazer regressar aquele certame ao concelho não está em cima da mesa mas que VFX se mantém empenhada na promoção da arte equestre e do papel do cavalo nas suas tradições.

Não está em cima da mesa a ideia de fazer voltar ao concelho de Vila Franca de Xira a Feira do Cavalo que, em tempos, foi motivo de orgulho das gentes da cidade e que chegou a trazer muitos visitantes ao concelho. A novidade foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, quando questionado pelos jornalistas sobre essa possibilidade durante a apresentação do programa da iniciativa “Do Campo à Praça” (ver texto na próxima edição impressa de O MIRANTE).

“Temos valorizado a arte equestre e o cavalo tem tido uma presença cultural muito forte nas nossas festas mas fazer renascer a Feira do Cavalo não está em cima da mesa”, notou. A Feira do Cavalo era um dos certames típicos de Vila Franca de Xira, com a sua primeira edição a ter tido lugar em 1989 e foi suspensa em meados de 2007. Era um certame dedicado ao cavalo, em particular ao cavalo lusitano e tinha um forte apoio da Companhia das Lezírias, marcando a agenda local no primeiro fim-de-semana de Maio no Campo do Cevadeiro. O regresso deste certame foi também alvo de discussão em reunião de câmara, em Outubro do ano passado, após proposta da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). Na altura apesar de não ter fechado totalmente a porta à realização da feira, o presidente do município já explicava que a requalificação do Parque Urbano do Cevadeiro, como o conhecemos hoje, inviabilizou a continuidade da realização da feira naquele local e que a mesma acabou por falta de locais alternativos.

“Chegou-se a mudar a feira para o outro lado do rio e correu bem no primeiro ano mas depois foi caindo e a feira gerava pouco retorno”, lamentou Fernando Paulo Ferreira. Actualmente, recorde-se, Vila Franca de Xira é uma das câmaras envolvidas na associação de municípios do cavalo, juntamente com outros municípios como a Golegã, que visa promover a actividade equestre e do cavalo.