Concelho de Tomar registou mais de 134 mil dormidas em 2023, com maior incidência no mês de Agosto. Museus e monumentos de gestão municipal também tiveram um aumento de 36% de visitantes.

Tomar com mais turistas atingiu as 134 mil dormidas em 2023

O número de turistas que pernoitam no concelho de Tomar aumentou 8,34% (10.371 dormidas) em 2023 em relação ao período homólogo, totalizando mais de 134 mil dormidas. A informação foi dada em reunião de câmara pela vice-presidente, Filipa Fernandes, que fez o balanço da actividade turística no concelho mediante recolha de dados feita pelos serviços de turismo do município.

O aumento registou-se na maioria das tipologias de alojamento, com maior incidência na hotelaria que teve quase 91 mil dormidas o ano passado. Agosto foi o mês em que se assinalou maior número de dormidas, superior a 16 mil, seguindo-se Maio, com cerca de 15.286, potencialmente impulsionado pelas Jornadas Europeias da Juventude, Setembro e Julho.

Os equipamentos museológicos e monumentos de gestão municipal tiveram um aumento de quase 36%, totalizando mais de 182 mil visitantes (104.803 foram portugueses e 77.323 estrangeiros dos Estados Unidos, Israel, Espanha e França), que se justifica em parte com a realização da Festa dos Tabuleiros e eventos culturais promovidos pelo município. A Sinagoga e o Convento de Cristo foram os monumentos mais visitados registando 47.541 visitantes, sendo que a maioria foram visitantes internacionais. A Capela de Santa Iria, o Núcleo Interpretativo da Sinagoga de Tomar e o Complexo Cultural da Levada foram também alguns dos locais mais visitados, entre Abril e Setembro quando se registaram 69% do total das visitas.

Mais de 12 mil pessoas foram atendidas no Posto de Turismo no ano de 2023, sendo que cerca de nove mil eram estrangeiros, provenientes de França, Espanha e América do Norte, e três mil eram portugueses, principalmente dos distritos de Lisboa, Santarém e Porto. Os turistas brasileiros estão a aumentar, ultrapassando os britânicos, notando-se também um crescimento na vinda de turistas de Itália, Alemanha, Canadá, Holanda e Bélgica.