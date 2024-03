Voto de pesar pela morte de José Ribeiro Sineiro aprovado em Torres Novas

Eleitos aprovaram por unanimidade o voto de pesar pelo falecimento do activista e fundador da Associação de Defesa do Património de Torres Novas, José Ribeiro Sineiro.

José Ribeiro Sineiro, um dos fundadores da Associação de Defesa do Património de Torres Novas, faleceu a 19 de Fevereiro

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou, por unanimidade, na sessão realizada a 26 de Fevereiro, um voto de pesar pelo

falecimento de José Ribeiro Sineiro, personalidade prestigiada da comunidade torrejana, que faleceu a 19 de Fevereiro de 2024, aos 88 anos.

O voto de pesar, apresentado pela bancada da CDU, destaca o percurso de um homem “notável que deu o seu importante contributo

em diversas colectividades torrejanas”, tendo também participado em “diversas e relevantes iniciativas culturais em Torres Novas”.

José Ribeiro Sineiro nasceu em Torres Novas a 26 de Março de 1935, cidade na qual se fixou em 1965 depois de ter sido preso

e torturado pela PIDE. Nesse tempo de ditadura esteve proibido, refere o voto de pesar, de se ausentar do concelho e de exercer cargos em associações. Em 1979 ajuda a fundar a Associação de Defesa do Património de Torres Novas e, em 2010, o electricista de

profissão, publica o livro “A iluminação pública e a electricidade na vila de Torres Novas”. À data da sua morte era militante do Partido Comunista Português.