“À Mesa com Eça de Queirós” regressou à Vila Medieval de Ourém

A segunda edição do jantar temático “À Mesa com Eça de Queirós” foi novamente promovida na Ucharia do Conde (Vila Medieval de Ourém), numa organização do município com a parceria do Grupo de Teatro Apollo e da Zona In/Casa do Castelo. Inspirado em Eça de Queirós e no levantamento das referências gastronómicas que constam na obra “À Mesa com Eça de Queirós”, de Maria Antónia Goes, e ainda no livro “Comer e beber com Eça de Queirós”, de Beatriz Berrini e Maria de Lourdes Modesto, o jantar decorreu num ambiente característico da segunda metade do século XIX e com a dramatização de excertos de obras de Eça de Queirós pelos actores do Grupo de Teatro Apollo, como introdução a cada prato. No jantar estiveram presentes os vereadores Humberto Antunes e Micaela Durão, que congratulou o sucesso da iniciativa.