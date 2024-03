Colónias de gatos em Salvaterra de Magos são problema por resolver

Uma colónia com mais de uma dezena de gatos na Rua José Martins Madeira, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, está a gerar preocupação nos moradores pelos perigos para a saúde pública que a situação acarreta, para além do barulho durante a madrugada que estraga o descanso dos residentes. Depois de uma visita de O MIRANTE ao local, o município de Salvaterra de Magos solicitou o ponto de situação do controlo de colónias de gatos ao veterinário municipal, Pedro Santos. A implementação do programa CED (Captura-Esterilização-Devolução) vem regulamentada na Portaria n.º 146/2017, de 26 de Abril. O veterinário explica que para um eficaz cumprimento do programa é necessário planeamento, formação e monitorização e revela que o CED está em elaboração pelos serviços veterinários da autarquia e vai estar pronto nos próximos meses, estando a implementação prevista ainda para este ano. “Está em curso o recenseamento de todas as colónias de gatos do concelho, que se calcula que serão muitas, para logo de imediato, com a ajuda das associações de protecção animal e cuidadores de colónia cooperadores, as monitorizar e intervir. O próprio plano permitirá fazer uma triagem e priorização das colónias a intervir”, afirma Pedro Santos.

A 9 de Fevereiro de 2024 o gatil municipal abrigava 60 gatos. Em 2023 foram recolhidos 272 e adoptados 126. Realizaram-se 62 esterilizações. O MIRANTE consultou o último relatório anual de actividade dos Centros de Recolha Oficial (2022), disponibilizado online pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e verificou que nesse ano, no concelho de Salvaterra de Magos, foram recolhidos 392 animais e adoptados 211. “Se fizermos uma relação entre número de capturas/adopções relativamente à população residente no concelho, estaremos possivelmente nos lugares de topo nacional”, afirma Pedro Santos. O investimento no canil/gatil em 2023 foi de cerca de 30 mil euros para alimentação e cerca de 70 mil para tratamentos/esterilizações. A Associação Vira Latas, que apoia cuidadores e adopções, recebe anualmente 15 mil.